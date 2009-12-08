B2b торговая площадка, каталог организаций

Необходимо по имеющемуся ТЗ развернуть сайт доски объявлений и подготовить автоматическую систему передачи размещенных объявлений с этого сайта на другие доски, а также наполнить сайт другими сервисами и услугами, включая сервисы платных размещений. Писать необходимо ...
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Нужен движок b2b площадки или каталога, возможные аналоги: ell.ru; rusmarket.ru; ematrix.ru; ec51.com
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