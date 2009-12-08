Переделка модуля IPB

Необходимо по имеющемуся ТЗ развернуть сайт доски объявлений и подготовить автоматическую систему передачи размещенных объявлений с этого сайта на другие доски, а также наполнить сайт другими сервисами и услугами, включая сервисы платных размещений. Писать необходимо ...
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Есть модуль для IBP. Он для версии 2.3.3. Необходимо сделать так, чтобы он полностью работал на версии 3.0.4. Работа не срочная и не сложная. По окончании работы с вас отчёт о том, что и где было изменено и добавлено.
Оставляйте цену.
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