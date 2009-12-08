Необходимо по имеющемуся ТЗ развернуть сайт доски объявлений и подготовить автоматическую систему передачи размещенных объявлений с этого сайта на другие доски, а также наполнить сайт другими сервисами и услугами, включая сервисы платных размещений. Писать необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать партию блогов (дневников) на бесплатных русскоязычных сервисах, чем больше, тем лучше и разместить в них по одной статье
в предложении указывайте цену за единицу, есть ли у Вас список блогов (дневников) и сколько
срок желательно в течение суток.
+ дополнительно можно будет продолжить работу на качественные сервисы для статей и подходящие форумы
оплата по факту
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