Нужно создать партию блогов (дневников) на бесплатных русскоязычных сервисах, чем больше, тем лучше и разместить в них по одной статье

в предложении указывайте цену за единицу, есть ли у Вас список блогов (дневников) и сколько

срок желательно в течение суток.

+ дополнительно можно будет продолжить работу на качественные сервисы для статей и подходящие форумы

оплата по факту