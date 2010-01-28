Установить готовый парсер, написан для joomla.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный специалист по joomla, установка движка, установка шаблона, установка плагинов, настройка, установить готовый парсер, написан для joomla.

Joomla
14 лет назад
bizbrest
48 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
EvghenyBunin
Евгений 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$25
1 день
Все было сделано хорошо и в срок. Человек хорошо разбирается в joomla
  • Похожие заказы

  • Создание доски объявлений

    Необходимо по имеющемуся ТЗ развернуть сайт доски объявлений и подготовить автоматическую систему передачи размещенных объявлений с этого сайта на другие доски, а также наполнить сайт другими сервисами и услугами, включая сервисы платных размещений. Писать необходимо ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция psd макета в WebAsyst Shop-Script

    $40

    Требуется интегрировать готовый макет в psd под движок WebAsyst Shop-Script. Шаблон должен отображается одинаково во всех основных браузерах при любом разрешении. Обязательные требования: 1) Наличие выполненных подобных работ в портфолио 2) Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на MODx

    $2500

    Требуется web разработчик с опытом работы на MODx. Необходимо исправить несколько ошибок в интернет-магазине, а также внести ряд усовершенствований. 1) Доработать форму регистрации покупателей. 2) Изменить форму доставки и оплаты (механизмы). 3) Изменить систему выгрузки товаров в ЯндексМаркет 4) ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотогалерея с админкой

    $50

    Нужна фотогалерея с админкой: 1) редактирование категорий (разделов) в фотогалерее, 2) добавление фото и удаление фото; 3) выставление количества превьюх на странице (типа 3 столбика и 4 строки = 12 фото на странице (не обязательно в ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для монастыря

    $1000

    Имеется сверстанный в HTML + Flash сайт и хостинг под него. Необходимо: 1) Перенести на CMS (CMS по выбору исполнителя, новости, фотогалерея, отправка сообщений с сайта на почту монастыря) 2) При необходимости - подкорректировать код ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать выпадающее меню JS.

    Нужно сделать JS (выпадающее меню) как на фото . меню как модуль(artcats) в Joomla CMS. возможны и другие варианты но нужен результат как на фото. нужно два меню автоматически отображающее секции , категории и статьи в Joomla CMS. первое ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибку на Wordpress

    Есть блог: brukva.ru В ИЕ страница полностью не загружается. В левом нижнем углу браузера надпись: "Выполнено, но с ошибками на странице". При просмотре ошибки пишет "HTML Parsing Error: Unable to modify the parent container element before ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать проект на Joomla

    Необходимо доработать проект на Joomla. Только для специалиста, который в ней разбирается как в своих 5 пальцах. Сроки - вчера. Подробности при переписке. Есть четкое тз и есть эскизы. ответь только здесь в проекте. в аську не ...

    Joomla
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-панель

    Необходимо написать веб-панель через которую можно работать с MySQL,Oracle,Interbase.Веб-панель должна быть Кросс-платформенной! Ваши цены и сроки!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад