Создание доски объявлений

Необходимо по имеющемуся ТЗ развернуть сайт доски объявлений и подготовить автоматическую систему передачи размещенных объявлений с этого сайта на другие доски, а также наполнить сайт другими сервисами и услугами, включая сервисы платных размещений. Писать необходимо на Python.

Предпочтение тем, кто хорошо ориентируется в данном языке, а также движках, на которых работают доски объявлений.