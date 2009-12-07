Нужна фотогалерея с админкой:

1) редактирование категорий (разделов) в фотогалерее,

2) добавление фото и удаление фото;

3) выставление количества превьюх на странице (типа 3 столбика и 4 строки = 12 фото на странице (не обязательно в админке, можно и дето в настройках в ручную)

4) описание фото (под превьюхой или сбоку)

5)при нжатии на превьюху фотка увеличиваецца сверху типа как тут http://bazadesna.kiev.ua/ тока под увеличеной фоткой описание

6) и если фоток в категории много, то внизу тапа прокрутка

Чето типа такого http://condorplus.com.ua

Или продайте готовую. я все перерыл, не нашел

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Дизайн не нужен. галерея должна быть многоразовая. ставить буду на разные сайты