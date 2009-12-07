Требуется интегрировать готовый макет в psd под движок WebAsyst Shop-Script. Шаблон должен отображается одинаково во всех основных браузерах при любом разрешении. Обязательные требования: 1) Наличие выполненных подобных работ в портфолио 2) Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна фотогалерея с админкой:
1) редактирование категорий (разделов) в фотогалерее,
2) добавление фото и удаление фото;
3) выставление количества превьюх на странице (типа 3 столбика и 4 строки = 12 фото на странице (не обязательно в админке, можно и дето в настройках в ручную)
4) описание фото (под превьюхой или сбоку)
5)при нжатии на превьюху фотка увеличиваецца сверху типа как тут http://bazadesna.kiev.ua/ тока под увеличеной фоткой описание
6) и если фоток в категории много, то внизу тапа прокрутка
Чето типа такого http://condorplus.com.ua
Или продайте готовую. я все перерыл, не нашел
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Дизайн не нужен. галерея должна быть многоразовая. ставить буду на разные сайты
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