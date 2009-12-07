Упрощенная flash-версия сайта

Требуется флеш-разработчик для создания флеш версии сайта. Сайт предствляет собой блог, с записями от разных зарегестрированных пользователей.

Задача - разработать упрощенную флеш-версию сайта, на основе установленного дизайна. Приложение будет работать в флеш-контейнере "Вконтакте", из API которого будет использоваться только базовая информация о пользователе.

Функционал приложения состоит из следующих страниц:

1. Страница авторизации/регистрации

2. Список всех пользователей (никнейм, город, аватар, ссылка на последний пост, если есть)

3. Страница профиля одного пользователя(никнейм, город, аватар, последний пост, если есть)

4. Лента постов блога с пейджером (каждый пост содержит: автора, дату создания, город, заголовок, хедлайн-текст и рейтинг поста )

5. Страница одного поста (автор, дата создания, город, заголовок, текст целиком, рейтинг поста, комментарии)

6. Форма создания поста (на форме: поле город, поле заголовок, поле для ввода текста и кнопка "опубликовать" )

7. Страница ошибки коммуникации. Появляется в случае любых ошибок, как в самом контейнере так и при удаленных вызовах.

Требования.

- Наличие готовых работ.

- Профессионализм

- Желателен опыт работы с XML, так как всё взаимодействие с сайтом будет основано на обмене XML-документов.

- Желателен опыт разработки RIA приложений или приложений для Facebook,Vkontakte