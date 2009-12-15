Требуется скрипт

Требуется создать скрипт, который делает следующее:

- при нажатии на кнопочку выводит из базы случайный текст (кол-во символов будет ограничено);

- таких текстовых блоков будет несколько на одном экране (для каждого - своя кнопочка генерации, но правила вывода одинаковые);

- должна быть возможность подправить руками любой из текстовых блоков;

- запись получившихся текстовых блоков в другую базу для каждого юзера.

Плюс к этому:

- сис-ма авторизации для работы со скриптом: логин/пароль для юзера и возможность вывести из базы случайные строки/подправить их/сохранить их/посмотреть ранее записанные строки.

Возможно понадобится создание парсера/граббера или чего-то подобного для наполнения базы текстов. Это обсуждается отдельно с исполнителем.

Предложения по стоимости и срокам в личку. Рассматриваем только конкретные предложения.