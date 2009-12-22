Натянуть html на cms + сделать функционал на cms

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

1. натянуть/пределать чуток уже сверстанную html на cms;

2. + создать/или переработать форму добавления автомобилей (описание+основное_фото+превьюшки);

3. улучшить форму сортировки (выдачи результатов поиска) по 3 критериям: году+алфавит+цена

Есть:

- сверстанные html.

- есть что-то сделанное на cms ранее. cms netcat

Что нужно – вкратце:

3.натягиваем/пределываем html-шаблон раздела Автомобили на cms.

4. сделать и установить функционалы:

4.1. поиск по авто,

4.2. ввод нового авто,

4.3. вывод описания авто,

Более подробно после выбора исполнителя.

Оплата:

вебмани с кодом протекции.

яндекс-деньги с кодом протекции.

Аванс возможен после того как будут исправлены самые грубые ошибки предыдущего фрилансера.

Гарантии на разработку согласно вышеописанному: 3 недели с дня сдачи – выявление багов.

Стоимость работы: 6 000,00 рублей

Срок: 3 ДНЯ.

ВНИМАНИЕ: бюджет и время ограничены, предложения типа мы сделаем это дороже – просьба не публиковать, быстрее и обоснованно дороже – готов рассмотреть, цените своё время плз...

Контакт:

e-mail: [email protected]

аська: 899478

скайп: Vozokhin E.E. ATA

HTML
14 лет назад
vozokhin
Eugenu Vozokhin 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$250
3 дня
Приятно работать. Хорошо понимает что нужно. Делает чуть больше заказанного. есть маленькие траблы со сроками, но это в пределах нормы. Советую. Как программист - нет нареканий.
Приятный в работе заказчик. Рекомендую!
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