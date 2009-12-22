Нужен партнер по разработке сайта банка. Задачи: Выбрать платформу, установить cms, сверстать готовый дизайн, интегрировать шаблоны, разработать набор модулей, интегрировать разработанный интерфейс cms. Предварительный список модулей: - Авторизация - Новости/рассылка - Конструктор форм - Калькуляторы ...
Натянуть html на cms + сделать функционал на cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. натянуть/пределать чуток уже сверстанную html на cms;
2. + создать/или переработать форму добавления автомобилей (описание+основное_фото+превьюшки);
3. улучшить форму сортировки (выдачи результатов поиска) по 3 критериям: году+алфавит+цена
Есть:
- сверстанные html.
- есть что-то сделанное на cms ранее. cms netcat
Что нужно – вкратце:
3.натягиваем/пределываем html-шаблон раздела Автомобили на cms.
4. сделать и установить функционалы:
4.1. поиск по авто,
4.2. ввод нового авто,
4.3. вывод описания авто,
Более подробно после выбора исполнителя.
Оплата:
вебмани с кодом протекции.
яндекс-деньги с кодом протекции.
Аванс возможен после того как будут исправлены самые грубые ошибки предыдущего фрилансера.
Гарантии на разработку согласно вышеописанному: 3 недели с дня сдачи – выявление багов.
Стоимость работы: 6 000,00 рублей
Срок: 3 ДНЯ.
ВНИМАНИЕ: бюджет и время ограничены, предложения типа мы сделаем это дороже – просьба не публиковать, быстрее и обоснованно дороже – готов рассмотреть, цените своё время плз...
Контакт:
e-mail: [email protected]
аська: 899478
скайп: Vozokhin E.E. ATA
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