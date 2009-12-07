Интерактивная карта клиентов

Необходимо разработать карту на flash, подобную этой: http://www.ormis.ru/, данные для филиалов будут подгружаться из XML-файла, редактируемого через админку.

Карта должна предусматривать возможность изменения следующих данных:

- адреса, телефоны, контактные данные филиала;

- зона подчинения филиала - это должно отражаться на карте при наведении и клике

В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки, цены и ссылки на выполненные ранее подобные работы