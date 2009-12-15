Система интернет торговли Web 2.0

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки237 просмотров
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Требуется команда (Программист Perl, Web дизайнер, SEO менеджер) для завершения проекта web-сервиса Информационная магистраль (прототип движка http://infohighway.ru/). Работа будет в рамках продолжения работ по проекту http://www.weblancer.net/projects/109445.html/

Краткое описание назначения проекта https://docs.google.com/View?docid=dhb3rmqg_575hbf4gkfr .

Стоящие задачи:

*Согласование проекта ТЗ на доработку веб-движка;

*Доработка кода веб движка;

*Согласование проекта ТЗ на роли и интерфейсы в системе;

*Согласование проекта ТЗ на модули системы;

*Выбор CMS (LAMP);

*Внедрение CMS: верстка и создание интерфейсов соответствующих ролям;

*Разработка дизайна web-сайта;

*Консультации по поисковой оптимизации на этапе программирования;

*Меры по обеспечению заданного трафика через систему после выхода проекта в продакшн;

Требования к команде:

*Успешный опыт реализации подобных проектов;

*Готовность работать на "совместный" результат;

*Готовность участвовать в еженедельных совещаниях "off line" в Петербурге;

*Ежедневная доступность on line в течении рабочего дня;

Планируемые сроки:

*Переговоры и валидация команды... до 15.12.09

*Начало работы: 15.12.2009

*Завершение работы: 31.03.2010

Оплата:

Оплата работы по завершении проекта в целом, по одному из вариантов на выбор каждого участника команды:

Вариант 1 - оплата по завершении проекта;

Вариант 2 - оплата из денег полученный в результате монетизации проекта;

Вариант 3 - оплата долей в компании;

Программист - 500$;1500$;1%

Дизайнер - 1000$;3000$;2%

SEO - 700$;2100$;4%

Оформление отношений:

Предпочтительна работа и оплата на основании официального договора.

От Вас я жду:

1. Краткое предложение по реализации, в рамках вашей компетенции;

2. Ссылку на портфолио.

Предпочтение будет отдано претендентам из Питера.

14 лет назад
A_Sol
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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