Флешка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Есть готовый макет сайта (см. приложение). Нужно под него сделать флешку, в шапку, с вертящимися египетскими пирамидами.

ТЗ от заказчика: "флэш, вращающиеся пирамиды Египта, можно разместить сфинкса на переднем плане"

Срок - сегодня до 17.00

Бюджет - 300 рублей.

14 лет назад
terriferri
Ирина 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)
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