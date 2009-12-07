Есть готовый макет сайта (см. приложение). Нужно под него сделать флешку, в шапку, с вертящимися египетскими пирамидами.

ТЗ от заказчика: "флэш, вращающиеся пирамиды Египта, можно разместить сфинкса на переднем плане"

Срок - сегодня до 17.00

Бюджет - 300 рублей.