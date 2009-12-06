Шаблон PHPShop Enterprise

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки211 просмотров
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День добрый.

Есть готовая верстка и psd страницы – нужно сделать шаблон для PHPShop Enterprise.

От Вас хочу услышать:

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PHP
14 лет назад
style-nes
Илья 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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