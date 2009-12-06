Шаблон PHPShop Enterprise

Описание задачи: Есть скрипт открытия консоли, его описание и ТЗ прикрепляю к проекту (ТЗ_вывод_консоли_на_тумбах.doc). Есть галерея из flash-плееров (исходники плеера и сам плеер, куда надо вставить консоль с примером его интеграции приложены к задаче). Необходимо интегрировать ...