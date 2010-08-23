Форма связи + cookie

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок280 просмотров
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Необходим простой пример формы связи (только html)

Форма связи должна имет checkbox выбрав который запоминаются все данные введенные в поля формы (запоминаются до следующего открытия этой формы, и открыв форму снова данные автоматом вставляются)

Если же chtckbox не активен то запоминание данных не происходит.

Личку не засорять, в icq не писать.

Отписывайте тут, если сразу готово скидывайте ссылку на пример, через 2 часа буду на связи чтобы купить эту работу.

Не более 10$

14 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nithalak
Антон 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
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