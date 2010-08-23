Форма связи + cookie

Необходим простой пример формы связи (только html)

Форма связи должна имет checkbox выбрав который запоминаются все данные введенные в поля формы (запоминаются до следующего открытия этой формы, и открыв форму снова данные автоматом вставляются)

Если же chtckbox не активен то запоминание данных не происходит.

Личку не засорять, в icq не писать.

Отписывайте тут, если сразу готово скидывайте ссылку на пример, через 2 часа буду на связи чтобы купить эту работу.

Не более 10$