Редирект на mod_rewrite .htaccess

Веб-программированиеЗавершен2 заявки191 просмотр
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Нужно написать редирект на mod_rewrite

с

/catalog2/opisanie-tovar-tcena.html

на

/catalog1/tovar-tcena.html

Оплачу небольшое вознаграждение первому - правильно составившему условия редиректа.

Жду

14 лет назад
advocat
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Оперативно и без вопросов справился с заданием на отлично
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