Модификация магазина

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки230 просмотров
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Интернет-магазин на движке CS-Cart (демо: http://www.cs-cart.com/demo-item.html)

Необходимо добавить возможность указывать для товара несколько характеристик, именно добавить, т.е. тот вариант, который существует должен функционировать.

Следующие данные должны отображаться в табличном виде:

1. radiobutton (выбор)

2. изображение (рейтинг, от 0 до 5-ти)

3. текстовое поле (значения: легкое, облегченное, стандартное, касетное)

4. текстовое поле (вес)

5. текстовое поле (размер)

6. текстовое поле (старая цена, отображается перечеркнутой)

7. текстовое поле (цена со скидкой)

При использовании данного типа отображения общая цена должна быть скрыта.

Во вложении макет.

14 лет назад
galyamov
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
zefirs
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$45
2 дня
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