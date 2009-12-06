Модификация магазина

Надо 1)чтобы последние темы форума были на главной 2)чтобы была единая регистрация 3)чтобы на главной были разделы форума 4)чтобы последние темы одного раздела форума под названием новости тоже были на главной 5)Чтобы на главной вверху были новые и последние ...