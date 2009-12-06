Доработка MODX

http://explorekarelia.ru/

Требуется.

1. В архиве статей вывести заголовки материалов http://explorekarelia.ru/articles.html

2. В архиве новостей вывести заголовки материалов http://explorekarelia.ru/news.html

3. Сделать так чтобы пользователь мог бы редактировать титл страницы (сейчас титл соответствует названию материала)

4. Доработать карту сайта так, чтобы она отражала все материалы сайта. А именно: добавить разделы, которые в верхней шапке (о компании, корпоративным клиентам, туры, контактная информация, напишите нам)

5. Сделать 2 формы обратной связи на сайте. (просто отправка на майл, сами формы - без излишеств, по 5-10 полей). (файл приложен)

6. Сделать форму поиска по сайту. Можно в верхнем левом углу правее карты сайта поставить. А выглядеть как на сайте газпрома или http://www.tahkoadventure.com/ - (внизу сайта)

7. Сделать скрипт, который бы скрывал шапку сайта (само фото), а меню которое находится на картинке - переносил бы влево. То есть под картинкой шапки ссылка "скрыть фото", нажимаем - фото сжимается, пропадает, а менюшка переезжает вправо.

8. Сделать скрипт, который бы, после того как юзер зашел на сайт, при переходе на любую страницу, прокручивал бы её ниже, так чтобы посередине оказывался текст.

Требования - в асю не писать. Иметь опыт.

Прошу оценить все пункты задания. Хотя бы приблизительно.