Добрый день. Необходимо довести работу по программированию сайта www.profitoolinfo.ru доработка имеющихся разделов согласно ТЗ HostCMS Платформа - Unix. Технологии - PHP/Mysql Жду Вопросы и предложения по суммам. Срок 1 месяц. С уважением, Дмитрий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[Данный проект возобновлен, по-прежнему ищем исполнителя]
Требуется сделать заново сайт по образцу уже имеющегося. Исходная страница sefar.com
Он создается для родственной по отношению к sefar фирме, поэтому должен быть выдержан в таком же стиле.
Существенное отличие – новый сайт будет на _порядок_ меньше по контенту.
Предполагается двуязычным, но стоимость проекта расчитывается на количество страниц для одного языка.
Исходников или графических материалов нет, это надо делать Вам, но можно брать с sefar все, что понадобится, КРОМЕ платных java-скриптов.
CMS пока не нужна, но JavaScript там есть (и посмотрите сами такие инструменты, как поиск, выпадающий список ...карта, опять же, - она анимированная)
Верстка требуется качественная (без готового макета, только страница-образец). Должна проверяться валидаторами без ошибок! это важно
Требования к верстке: strict, div (без таблиц!!!), css, utf-8, cross-browserы , дружеские url.
В Исполнителе приветствуется знание англ (и/или немецкого), готовность вносить необходимые изменения по ходу работы, а также дальнейшая поддержка проекта (например вставить текст на другом языке, и т.д.)
Предлагайте, пожалуйста, время (в часах), сроки (когда будет сделано) и стоимость проекта.
И, само-собой, задавайте Ваши вопросы
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