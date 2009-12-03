Сайт по образцу

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок288 просмотров
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[Данный проект возобновлен, по-прежнему ищем исполнителя]

Требуется сделать заново сайт по образцу уже имеющегося. Исходная страница sefar.com

Он создается для родственной по отношению к sefar фирме, поэтому должен быть выдержан в таком же стиле.

Существенное отличие – новый сайт будет на _порядок_ меньше по контенту.

Предполагается двуязычным, но стоимость проекта расчитывается на количество страниц для одного языка.

Исходников или графических материалов нет, это надо делать Вам, но можно брать с sefar все, что понадобится, КРОМЕ платных java-скриптов.

CMS пока не нужна, но JavaScript там есть (и посмотрите сами такие инструменты, как поиск, выпадающий список ...карта, опять же, - она анимированная)

Верстка требуется качественная (без готового макета, только страница-образец). Должна проверяться валидаторами без ошибок! это важно

Требования к верстке: strict, div (без таблиц!!!), css, utf-8, cross-browserы , дружеские url.

В Исполнителе приветствуется знание англ (и/или немецкого), готовность вносить необходимые изменения по ходу работы, а также дальнейшая поддержка проекта (например вставить текст на другом языке, и т.д.)

Предлагайте, пожалуйста, время (в часах), сроки (когда будет сделано) и стоимость проекта.

И, само-собой, задавайте Ваши вопросы

14 лет назад
Svet_L
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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