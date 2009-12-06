Плагин для IE 6+: замена текста по шаблону

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Необходимо создать плагин для IE 6+, который бы выполнял определенные действия со страницей в момент ее загрузки (в данном случае - находил бы на странице строки по "шаблону поиска" и производил замену так, чтобы создавалась ссылка согласно "шаблону замены", при клике на которую, выполнялась JavaScript-функция). Файл с обработкой страницы (JavaScript) есть. Очень желательно использоване Wix для создания инсталяции.

Файл JavaScript должен выполняться при загрузке страницы так, чтобы загруженная страница уже была модифицированная.

Срочно необходим плагин для IE6+, в ближайшее время для FF, Opera и Safari.

Cроки, стоимость?

Для переписки - ut7cq (собаченка) ukr.net, Сергей.

Условия: Предоставить серцы и методику компиляции(если есть ньюансы), потому как сам файл обработчик (JavaScript) может изменяться. Предпочтение отдается исполнителям из Украины (лучше Киев).

14 лет назад
etrade
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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