Плагин для IE 6+: замена текста по шаблону

Необходимо создать плагин для IE 6+, который бы выполнял определенные действия со страницей в момент ее загрузки (в данном случае - находил бы на странице строки по "шаблону поиска" и производил замену так, чтобы создавалась ссылка согласно "шаблону замены", при клике на которую, выполнялась JavaScript-функция). Файл с обработкой страницы (JavaScript) есть. Очень желательно использоване Wix для создания инсталяции.

Файл JavaScript должен выполняться при загрузке страницы так, чтобы загруженная страница уже была модифицированная.

Срочно необходим плагин для IE6+, в ближайшее время для FF, Opera и Safari.

Cроки, стоимость?

Для переписки - ut7cq (собаченка) ukr.net, Сергей.

Условия: Предоставить серцы и методику компиляции(если есть ньюансы), потому как сам файл обработчик (JavaScript) может изменяться. Предпочтение отдается исполнителям из Украины (лучше Киев).