Плагин для IE 6+: замена текста по шаблону

Добрый день! Нужно доработать VamShop 1. Нужно создать такой раздел как Производитель только с названиям Магазины с таким же принципом работы как и Производитель чтобы в админке можно было выбрать Логотипы магазинов буду расположеные по центру между Рекомендуемые товары/Новинки при нажатии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать плагин для IE 6+, который бы выполнял определенные действия со страницей в момент ее загрузки (в данном случае - находил бы на странице строки по "шаблону поиска" и производил замену так, чтобы создавалась ссылка согласно "шаблону замены", при клике на которую, выполнялась JavaScript-функция). Файл с обработкой страницы (JavaScript) есть. Очень желательно использоване Wix для создания инсталяции.
Файл JavaScript должен выполняться при загрузке страницы так, чтобы загруженная страница уже была модифицированная.
Срочно необходим плагин для IE6+, в ближайшее время для FF, Opera и Safari.
Cроки, стоимость?
Для переписки - ut7cq (собаченка) ukr.net, Сергей.
Условия: Предоставить серцы и методику компиляции(если есть ньюансы), потому как сам файл обработчик (JavaScript) может изменяться. Предпочтение отдается исполнителям из Украины (лучше Киев).
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