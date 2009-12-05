CS-Cart автоматизация импорта прайсов и др. проц.

Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется: 1. По ширине плеер не более 240 пикселей. 3. Название проигрываемой сейчас песни (брать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ну Уже как то заказывал для WebAsyst, теперь нужно для CS-Cart:
(MySql, php, ajax)
1)
автоматизация загрузки/обработки прайс листов поставщиком(.xls) с послед. привязкой товаров к записям в прайсе(алиасы/синонемы), автоматизация наценки на товар(ы) в зависимости от цены, категории, товара, +ручная наценка, просмотр от какого поставщика(ов) светится цена на сайт(наименьшая среди всех поставщика(ов)+наценка и его(их) оптовые/и уже с наценкой цены
2)+мелкие доработки в интерфейсе и тд.
Более подробно лично.
Главное это задача №1, она должна быть выполнен на высшем уровне и в срок!
Оплата только после просмотра работы(возможно на Вашем хостинге, возможно оплата поэтапная.
Пожалуйста- если есть, показывайте примеры!!
PS.: возможно кто способен написать десктопное приложение для привязки, наценки, мониторинга у кого и почём с послед выгрузкой прайса в нужный формат (.xls и csv) и с настраиваемыми полями, полной настройкой всех необходимых параметров. -ТОЖЕ ПИШИТЕ, рассмотрим и ваши варианты.
спс, ждёмс.
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