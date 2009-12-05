CS-Cart автоматизация импорта прайсов и др. проц.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка303 просмотра
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Ну Уже как то заказывал для WebAsyst, теперь нужно для CS-Cart:

(MySql, php, ajax)

1)

автоматизация загрузки/обработки прайс листов поставщиком(.xls) с послед. привязкой товаров к записям в прайсе(алиасы/синонемы), автоматизация наценки на товар(ы) в зависимости от цены, категории, товара, +ручная наценка, просмотр от какого поставщика(ов) светится цена на сайт(наименьшая среди всех поставщика(ов)+наценка и его(их) оптовые/и уже с наценкой цены

2)+мелкие доработки в интерфейсе и тд.

Более подробно лично.

Главное это задача №1, она должна быть выполнен на высшем уровне и в срок!

Оплата только после просмотра работы(возможно на Вашем хостинге, возможно оплата поэтапная.

Пожалуйста- если есть, показывайте примеры!!

PS.: возможно кто способен написать десктопное приложение для привязки, наценки, мониторинга у кого и почём с послед выгрузкой прайса в нужный формат (.xls и csv) и с настраиваемыми полями, полной настройкой всех необходимых параметров. -ТОЖЕ ПИШИТЕ, рассмотрим и ваши варианты.

спс, ждёмс.

14 лет назад
logik_q
Vitaliy 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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