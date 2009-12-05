Скрипт-чит для игры Балда (интересный проект!)

Нужен простенький скрипт для проигрывания mp3 файлов загруженных на хостинг, то есть залил в определенную папку и они появились в плеере. Что требуется: 1. По ширине плеер не более 240 пикселей. 3. Название проигрываемой сейчас песни (брать ...
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Язык написания: PHP
Можно использовать так же JS,mySQL
Правила игры многим уже известны.Но на всякий случай опишу:
"игровое поле представляет из себя таблицу из 25 клеток (5х5), в центральный горизонтальный ряд которого ставится произвольное слово из пяти букв, каждая буква которого находится в отдельной ячейке. Размеры поля, расположение слова, длину слова можно варьировать, однако необходимо, чтобы количество пустых клеток в начале игры было чётным, чтобы у обоих игроков получилось одинаковое количество слов. Для игры на бумаге необходимо начертить на листке в клеточку квадрат (обычно 5х5, но возможно 7х7 и т. д.). Далее один из игроков придумывает слово с количеством букв равным стороне квадрата и вписывает его в середину квадрата.
Во время своего хода игрок должен подставить на игровое поле букву так, чтобы она располагалась в клетке, смежной уже заполненным клеткам по горизонтали или по вертикали. Иными словами, слева, справа, сверху или снизу относительно уже заполненных клеток. (Существует также «королевский» вариант, который предусматривает установку букв по диагонали). После этого необходимо составить слово с использованием установленной буквы. При этом действуют следующие правила:
* Слово должно составляться переходом по смежным клеткам, расположенным под прямыми углами относительно друг друга (в «королевском» варианте — в любых смежных направлениях).
* Слово должно существовать в словарях.
* Слово должно являться нарицательным именем существительным в начальной форме (единственном числе и именительном падеже или множественном числе и именительном падеже в случае слова, не употребляющегося в единственном числе).
* В слове должна быть использована поставленная на поле буква. Иногда правила допускают прохождение по одной и той же клетке дважды, то есть, например, из букв К, О, Л можно составить слово «колокол». Например, к слову «балда» первый игрок приписывает букву «к». Получилось слово «лак».
* Чем длиннее слово вы придумаете, тем больше очков получаете. Одна буква — одно очко.
* Игра заканчивается тогда, когда будут заполнены все клетки.
* В каждой клетке по 1 букве, игроки ходят по очереди.
* Слова в одной игре повторяться не могут."
Задача: Сделать скрипт,который будет искать оптимальные слова из slovari.yandex.ru И\ИЛИ www.google.ru/dictionary
Т.е слова состоящие из наибольших количеств букв.
Итого:
Скрипт должен представлять из себя простейший интерфейс из 25 клеток 5 на 5
В каждое поле можно вписывать буквы.По мере их вписывания должны предлагаться варианты ответа с наибольшим количеством букв.
Мега круто дизайн не обязателен.Если это повлияет на стоимость и сроки.
Цен не знаю,поэтому предлагайте сами.А я уж выберу.
Оплата ЯндексДеньги,или вебмани.Так же возможен банковский перевод.
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