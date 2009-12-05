Есть flash-ролик, который был отредактирован безответственным флешером. Требуется сделать так, чтобы он выглядел аккруатно (заменить картинки, отредактировать цвета и взаимное расположение элементов). Все исходники флешек и графических элементов прилагаются. Неаккуратная версия: http://tinyurl.com/y97cqqh Ожидаемый результат в приаттаченном файле.
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Небольшая работа для php программиста. Нужно внести небольшие дополнения в две страницы php
Что нужно поясню при выборе исполнителя.
С хорошим знанием php работы мин на 5
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