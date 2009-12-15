Настроить и наполнить форум.

Доброго времени суток! Нужно интегрировать скрипт партнерки с смс-сервисом. Вот здесь есть попытка http://postaffiliatepro.ru/knowledgebase/integration/sms-dostup.html , но, надо признать, решение глючное и не слишком удобное. Я не программист, но попробую описать варианты. При переходе на сайт по ...