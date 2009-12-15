Настроить и наполнить форум.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки166 просмотров
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Нужно настроить форум, создать темы и наполнить.

Заранее спасибо!

14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$25
14 дней
Очень доволен работой исполнителя. Все было сделано быстро и качественно. Спасибо за работу. Рекомендую!!
Очень хороший заказчик! Всем рекомендую!! Чётко поставленная задача, оплата без проблем! Очень доволен и.... надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением и наилучшими пожеланиями, всегда ваш, А.К.
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