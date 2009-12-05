Хак тегов для DLE 8.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Нужно сделать хак тегов для DLE 8.3

ТЗ: при добавлении новости под полным описанием, нужно добавить хак теги:

Чтобы при добавлении можно написать тег или выбрать из тех что раньше были добавлены.

14 лет назад
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-3)
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