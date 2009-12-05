ДОРАБОТКА ИСХОДНОГО КОДА МАГАЗИНА: "Доработанные брэнды (производители)" [WebAsyst] Возможность внесения информации о бренде (теги, логотипы - активный и неактивный) и выбор бренда для товаров. Вот какая должна быть реализация: В админ-части есть отдельная страница, где создаются бренды, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать хак тегов для DLE 8.3
ТЗ: при добавлении новости под полным описанием, нужно добавить хак теги:
Чтобы при добавлении можно написать тег или выбрать из тех что раньше были добавлены.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно чтобы этот мамбот увеличивал фотку не до оригинального размера, а подстраивал под размер экрана (если она больше) ,если меньше то показывает как есть, т.е. действовал аалогично этому - http://synergyteam.ru/content/view/25/33/lang,ru/ также нужно как и в этом ...Завершен14 лет назад
Доброго времени суток! Нужно интегрировать скрипт партнерки с смс-сервисом. Вот здесь есть попытка http://postaffiliatepro.ru/knowledgebase/integration/sms-dostup.html , но, надо признать, решение глючное и не слишком удобное. Я не программист, но попробую описать варианты. При переходе на сайт по ...Завершен14 лет назад
Требуется создание системы администрирования для флеш-сайта. Вывод данных идёт через XML, т.е. при обращении к базе данных генерируется на html, а определённая xml-структура. Структура сайта: - текстовые разделы (неограниченное число + подразделы) - галерея (загрузка фото, разделение по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется программист друпал, хорошо разбирающийся в API для доработки сайта. Все задачи специфические, связанные с программированием в этой CMS (темизация, дописка модулей).Закрыт14 лет назад
Нужен совет опытного!!! очень опытного програмиста ПХП (опыт более 2-х лет) прежде чем я закажу скрипт! ТЗ соответственно пока не пишу напишите в асю кто готов проконсультировать 468510515 хоршую консультацию готов оплатитьЗавершен14 лет назад
- $400
Доброго дня. Имеется, скажем так, движок сайта, построенного по принципу Вопросы-Ответы, наподобие otvet.mail.ru Пример - romma.ru. Движок имеет ряд недобработок, которые хочется исправить. Что требуется: В первую и главную очередь - сделать нормальную, человекопонятную админку, удобную для быстрого поиска ...Завершен14 лет назад
- $250
Добрый вечер. Основные задачи: 1. Необходимо установить сайт на движке Drupal. 2. Отредактировать бесплатный шаблон – разместить блоки, линки на сайте как в макете, подправить дизайн. 3. Построить структуру сайта – создать необходимые категории. 4. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать модуль доставки согласно тарифной сетке, цена доставки варьируется в зависимости от веса товара и города назначения. Пользователь регистрируется на сайте интернет-магазина, при регистрации доступна лишь страна Казахстан, необходимо чтобы пользователь мог выбрать город ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
www.smbtelecom.ru дизайн остается неизхменным по структуре: добавляетются решения и переименовываются существующие ну и картинки тоже меняются, а вместо продуктов будут услуги, по структуре тоже самое что и решения, новый флэш ролик и поиск по сайту. Все картинки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад