Задачи для программиста Drupal

www.smbtelecom.ru дизайн остается неизхменным по структуре: добавляетются решения и переименовываются существующие ну и картинки тоже меняются, а вместо продуктов будут услуги, по структуре тоже самое что и решения, новый флэш ролик и поиск по сайту. Все картинки ...