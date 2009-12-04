Проблемы после обновления Joomla 1.5

ТЗ – во вложении. Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений. Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками: • Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения • Знание ФЛЕШ технологий • Навыки и понимание работы с цифровыми ...
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Добрый вечер уважаемые знатоки.
Проблема в следующем, после обновления Joomla 1.5.9 до 1.5.15 начали выскакивать ошибки (_http://www.mosaspect.ru/administrator) и слетела кодировка. Также пропала возможность войти в админку с других компютеров (со своего вхожу).
Т.к. я плохо разбираюсь в PHP ищу человека который за плату сможет всё поправить.
Да и ошибка выскакивает на главной тоже. (на сайте я их запретил в php.ini)
Данная проблема описана (_http://joomlaforum.ru/index.php?topic=34534.0), но что-то не получилось...
Спасибо, жду Ваших предложений
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