Доработать шаблон joomla 1.5.x и , css модуля.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок215 просмотров
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Доработать шаблон joomla 1.5.x и CSS модуля входа CB.

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CSSJoomla
14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
123werty123
Илья 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Выполнил все быстро и качественно. Рекомендую!
Очень общительный и приятный заказчик,четко ставит задачи, на связи, рекомендую ,приятно работать , будем и дальше сотрудничать!