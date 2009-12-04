Привязка объектов к гугл-картам

ТЗ – во вложении. Кратко – создание SaaS сервиса по обработке цифровых изображений. Требуется команда специалистов, где есть люди, обладающие следующими навыками: • Навыки системного архитектора для выстраивания правильной общей архитектуры решения • Знание ФЛЕШ технологий • Навыки и понимание работы с цифровыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется к гугл-картам или Яндекс-картам прикрутить примерное такой функционал:
http://www.gde-mne.ru/guide-7/
Чтобы пользователи могли
1. добавлять объекты на карту
2. Искать объект по параметрам
3. голосовать за объект
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