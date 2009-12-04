Привязка объектов к гугл-картам

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Требуется к гугл-картам или Яндекс-картам прикрутить примерное такой функционал:

http://www.gde-mne.ru/guide-7/

Чтобы пользователи могли

1. добавлять объекты на карту

2. Искать объект по параметрам

3. голосовать за объект

14 лет назад
bistrosite
Сергей 
49 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
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