Разработать не сложную Flash игру

Необходимо разработать флеш игру (Или шутер или гонки, или предложите свой вариант )

Клиент пока задумался только о шутере,идея шутера:

Игрок на экране должен попасть в тромбы -

человечков, которые на картинке (картинка в приложении) поступают в вену. При попадании на экране

должно быть видно, что человечек-тромб убит (возможно, это что-то типа

взрыва и выскакивает при этом название нашего препарата). При попадании

игрока, должны высвечиваться его баллы. 3 уровня сложности.

Или предложите свои варианты (идеи, например гонки какие нибудь ) более интересные, для Таблеток которые разбивают тромбы в крови человека, это лидирующий препарат на рынке. Основная Аудитория предполагаемых игроков - Врачи мужчины от 25 до 50 лет. Игра не на стока должна быть красива,как интересна в своем геймплее.

От Вас жду предложений по цене и срокам.

Приоритет наиболее разумному ценовому предложению, портфолио в этой области, и самой идеи.