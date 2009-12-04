Требуется создать кабинет пользователей

Бюджет ДО 50$ любителям потолочных цен за задания уровня сложности "калькулятор" просьба дальше не читать!

Дилетантам так же просьба дальше не читать! В противном случае будем ругаться с такими людьми,через арбитаж.

Краткое ТЗ:

Нужно создать кабинет пользователей,для уже имеющегося скрипта.

Задачи кабинета:

1) Разделение на админов и пользователей.

2) Работа с пользователями с помощью админского доступа в кабинете.

3) Хорошо защищенная аунтификация доступа в кабинет.

Лучше если у вас уже есть готовый шаблон кабинета\ов и вам просто надо будет его натянуть и слегка подредактировать под наш скрипт.

Без примеров работ,или скриншотов кусков кода ваших работ просьба не оставлять предложения!

Дилетантам - ещё раз просьба не оставлять свои предложения!

Это предложение,только для готовых и честных фрилансеров.

Заявки оставленные без номера ICQ\Jaber рассматриваться не будут.