Здравствуйте, есть сайт на joomla требуется его корректировка, то есть немного подправить) www.deepgarden.ru надо сделать боковое меню, вместо надписей "подробнее" сделать кнопки и вместо ссылок, "предыдущая" и "следующая" тоже сделать кнопки, может еще что нить по мелочи, это ...
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Требуется выполнить оптимизацию интернет-магазина на базе WebAsyst Shop Script
Поправить заголовки, и т.п.
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