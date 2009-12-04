Исправить ошибки на сайте

Есть тизерная сеть, работающая уже пол года с вебмастерами и рекламодателями. Тизерная сеть написана приватно. Кода относительно немного, писалась энтузиастами, поэтмоу все интуитивно понятно, партнеркой управляет 15 файлов по 2 килобайта каждый максимум. Требуется 1) По составленным задачам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт самописный.
1. Сделать так, чтобы шапка сайта не слетала http://www.svet-style.ru/shop/70/3/3/page_1/
2. восстановить картинки - сейчас большая часть не показывается.
3. Сделать навигацию по предложениям - сейчас отображается 30 моделей на страничке, а на самом деле их больше гораздо.
Skype: aerography
ICQ: 6054444
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