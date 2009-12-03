Доработка тизерной сети

Есть тизерная сеть, работающая уже пол года с вебмастерами и рекламодателями. Тизерная сеть написана приватно.

Кода относительно немного, писалась энтузиастами, поэтмоу все интуитивно понятно, партнеркой управляет 15 файлов по 2 килобайта каждый максимум.

Требуется

1) По составленным задачам доработать тизерную сеть, именн одоработать, никто не просит её переписывать

2) Заниматься дальнейшей её постпенной доработкой и суппортом вплане багов и глюков!

Ищется ответственный кандидат на долгосрочное сотрудничество

Пишите в icq 178-4six8