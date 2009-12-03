Нужна доработка Web-Assyst Shop-Script

Необходима доработка Web-Assyst Shop-Script последней версии.

Ориентировочный список функций, которые должны быть дописаны:

1. Склад

1.1. Складские остатки одним списком - вывод в административной части

1.2. Введение для товара такого свойства, как поставщик

1.2. Сортировка товаров по совйствам внутри админки

1.3. Список товаров на складе, остаток которых меньше указанного минимума (это свойство указывается для каждого товара отдельно)

1.4. Уведомление на почту о том, что остаток товара достиг указанного минимума

2. Блок вывода случайных товаров из всего ассортимента (на самом сайте и экспортный вариант для других сайтов) и из определенных категорий

2.1. Возможность увеличения и уменьшения частотность показа некоторых товаров в блоке случайных товаров

3. Прайс-лист одним списком на фронтенде (с кратким описанием каждого товара)

4. Наличие ссылки на быстрое редактирование товара на фронтенде (для залогиненного админа)

5. Показывать на фронтенде не просто наличие, а точный остаток на складе (для залогиненного админа)

Выставляйте предложения с оценкой стоимости и времени.