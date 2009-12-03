Обновление сайта компании

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки273 просмотра
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Требуется обновление сайта компании www.loral.com.ua

Необходимо установить сайт на бесплатный движок (Joombla) для возможности внесения правок в тексты (сейчас сайт статический) и написать инструкцию для простого пользователя (секретарь, менеджер) для внесения поправок и текстов.

14 лет назад
grafit09
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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