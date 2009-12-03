Необходимо минимально доделать и поддерживать интернет-магазин progita.ru .Задания разовые,но интересно постоянное сотрудничество,т.к. постоянно появляются новые задания.предположительно несколько часов в месяц. оплата - в зависимости от задания,договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исходник www.incimutlu.com/
1) вместо 9 альбомов(furniture......interior) нужно 3 (мебельная коллекция, галантерейная коллекция, автомобильная коллекция)
- в мебельной, галантерейной коллекции: 26-30 фоток и до 20 внутренних окон(точно еще не определились)
- в автомобильной коллекции:26-30 фоток 1 альбом
2) вместо 8 окон (projects......contact) нужно 4 ( новости, партнеры, заявка,
контакты)
-новости как и на сайте «news»
-партнеры выглядят как иконки из логотипов в одном окне
-заявка по обычной форме как «обратная связь»
-контакты как сайте «contact»
Девиз- минимум информации, максимум наглядности.
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