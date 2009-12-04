Переделать простое слайд-шоу на flash

Нужно натянуть дизайн на движок ShopCMS. Дизайн в фотошопе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Флешка в шапке сайта http://rosenergoholding.ru/ сильно тормозит прокрутку в IE. Возможно из-за того, что криво сделана новичком в богомерзком SwishMax.
Нужно переделать в нормальном флеше и сделать так, чтобы начальная картинка слайдшоу выбиралась случайно (сейчас при перезагрузке страницы каждый раз стартует с одной и той-же).
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