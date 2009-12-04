Переделать простое слайд-шоу на flash

$20
Веб-программированиеЗавершен12 заявок218 просмотров
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Флешка в шапке сайта http://rosenergoholding.ru/ сильно тормозит прокрутку в IE. Возможно из-за того, что криво сделана новичком в богомерзком SwishMax.

Нужно переделать в нормальном флеше и сделать так, чтобы начальная картинка слайдшоу выбиралась случайно (сейчас при перезагрузке страницы каждый раз стартует с одной и той-же).

14 лет назад
allatone
Мир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
nk_ua
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа сделана очень быстро и качественно, даже лучше, чем я ожидал. Обязательно обращусь еще. Спасибо!
Замечательный заказчик. Практически круглые сутки на связи, оплата - вовремя
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