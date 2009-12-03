Шаблон на ShopScript

Здравствуйте. Необходимо натянуть дизайн для интернет-магазина спорттоваров на базе osCommerce STS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 шаблона на ShopScript
Бюджет на все 100$
оплата после сдачи каждой части
icq 579221686
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