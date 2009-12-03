Создание галереи

Доброе утро всем. Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок. Главное что нужно сделать: Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так: Обязательные пункты _Как обращаться (ФИО) объеденить все ...