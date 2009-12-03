Доработка сайта на движке форума phpBB

Здравствуйте. Нужен специалист для создания панельки добавление для релизов на трекер (ресурс работает на движке "TBDev" \bit-torrent kiev ua). Прикрепляю фото как должно быть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на движке форума phpBB
Нужет опытный специалист именно по работе с движком phpBB. Из Украины.
Необходимо - вставки, замены, выводы блоков на главную страницу, экспорт популярности на главную страницу и подобные доработки.
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