Доработка сайта на движке форума phpBB

$250
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на движке форума phpBB

Нужет опытный специалист именно по работе с движком phpBB. Из Украины.

Необходимо - вставки, замены, выводы блоков на главную страницу, экспорт популярности на главную страницу и подобные доработки.

PHP
14 лет назад
litvin
Максим 
46 летЧехия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов