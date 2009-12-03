Доделать скрипт хостинга фотографий. PHP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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http://www.photodok.com

-Добавить немецкий и русский язык (просто темплат, перевод сделаю сам.)

-Сделать человекочитабельные ссылки на фотографии (плюс добавка тегов к фото и вывод на главную)

-к галереям добавить фотографии префью в иконки галереи.

-сделать ЧПУ структуру сайта

-добаить возможность коментировать фото.(линк хайд в коментах)

-раздел новостей сайта-статьи.

-сделать или интегрировать поиск по сайту с отдельной страницей результатов поиска.

-интегрировать гугладс в те места куда я скажу.

Пока всё!

Ах да, оплата лучше всего через paypal, moneybookers.

Жду конкретных предложений по ценам и надеюсь найти человека знающего, а не тыкающего и пробующего.

PHP
14 лет назад
DiGiMaN80
Дима 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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