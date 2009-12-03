Переделка скрипта (PHP)

Веб-программированиеЗавершен17 заявок300 просмотров
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Переделка некоторых деталей в скрипте. Не сложно.

PHP
14 лет назад
Orpheus11
Арт 
47 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dellmaster
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Было весьма приятно иметь дело с человеком, все сделал как обещал, быстро и качественно, легко разобрался в чужом коде, объяснять что к чему тоже долго не пришлось! Рекомендую.
Мне очень понравилось работать с этим заказчиком. Четко объяснил что не так и как надо. Всегда на связи, отвечал на все вопросы. И с оплатой тоже никаких промедлений. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
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