Быстрый парсер для сайта auto.ru

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок269 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо разработать парсер объявлений с сайта auto.ru. Суть заключается в следующем:

При публикации объявления, объявление отображается на сайте не сразу, однако если мы опубликуем объявление, буквально сразу мы видим у него от 3 и более просмотров на сайте. Скорее всего это результат работы парсера объявлений, именно такой парсер и необходимо разработать.

Главное - возможность создать такую вещь. Остальные моменты являются не слишком критичными и о них я расскажу при личной переписке с исполнителем.

14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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