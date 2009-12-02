Быстрый парсер для сайта auto.ru

Здравствуйте!

Необходимо разработать парсер объявлений с сайта auto.ru. Суть заключается в следующем:

При публикации объявления, объявление отображается на сайте не сразу, однако если мы опубликуем объявление, буквально сразу мы видим у него от 3 и более просмотров на сайте. Скорее всего это результат работы парсера объявлений, именно такой парсер и необходимо разработать.

Главное - возможность создать такую вещь. Остальные моменты являются не слишком критичными и о них я расскажу при личной переписке с исполнителем.