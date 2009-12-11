Парсинг в 2 CSV + папка с JPG/ GIF. Инетмагаз. 2

Итоговая задача: спарсенная инфа используется для загрузки на сайт моего инет магаза и на маркет price.ru

Сайт-источник будет дан в личке. Защит и сложностей нет.

Требуется спарсить в два файла XLS/ csv с делением по столбцам предложенного формата информацию + имена фотографий лотов в соотв. ячейках + фото в отдельную папку.

Разделы к парсингу, включая все подкатегории:

1. Ноутбуки и аксессуары

2. Мониторы

3. LCD телевизоры

4. Игровые приставки

5. Смарты и навигаторы.

Парсим источник в два файла CSV + папка с уникальными именами фотографий (имена которых вставляются в соотв. ячейку описания лота)/ фотками.

Дополнительно, в файле формата "А" создаётся ещё один столбец "ID2" с уникальными сгенерированными ID/Артикулами/

Так же прошу обратить внимание на наличие на исходнике трёх колонок с ценами. Соотв., надо парсить все три цены, занося их в три столбца формата "А".

Первый (А) будет с максимальным делением инфы по столбцам.

Второй (Б) конвертим под требуемый формат, описание которого изложено ниже.

Форматы итоговых CSV:

А. Максимально-разбитая по столбцам инфа с источника.

Столбцы, которые должны быть заполнены для каждого раздела - свои, поэтому один раздел - один файл CSV с соотв. именем раздела. Пример:

1. Категория

(ноутбуки)

2. Подкатегория

(Ноутбуки диагональ от 16" и более )

3. Цена

21 857

4. Валюта

руб.

5. ID товара

(0475392)

6. Код производителя

(VF274EA)

7. Заголовок

(Ноутбук HP CQ61-210ER T4200/4G/250G/VB)

8. Процессор

(Intel® Pentium® T4200 (Merom, FSB800MHz, 1Mb L2 Cache))

...

9. Фото

(1874566nb_1.jpg, 1874567nb_1.jpg)

и т.д., для каждой категории/ подкатегории товара - свои заголовки и столбцы (разные названия блоков описания товара).

Б. Формат price.ru

Берём полученный файл А, обрабатываем нужные столбцы, склеивая их, получаем на выходу нужный формат.

Описание формата итогового файла тут: http://price.ru/about/price_sample.html

Сам файл к заполнению тут: http://price.ru/about/sample.xls

Укажите бюджет и сроки.

Нужна программа - парсер. С настройками в INI: последовательность столбцов, папки в которые складывается, задержки парсинга и т.п..

Отписывать всё, что можете ответить в тендере, в личку не писать, я сам свяжусь.

Срок итогов - через 24 часа после принятия в тендере, с возможными доработками не более 12 часов.