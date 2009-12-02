Букмекерская контора

Надо сделать эффект при переходе по страницам Virtuemarta такой же почти как на datsogallery (вот здесь http://rg-reklama.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,171/func,viewcategory/catid,49/ если щелкнуть на картинку то пока она открывается, появляется эффект затемнения и крутится гифка посередине ) когда открывается ...