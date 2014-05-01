Доработка сайта на Джумле

Нужно доделать сайт на CakePHP и jQuery. Укажите в заявке стоимость часа вашей работы и email, я отправлю вам подробное т.з. для оценки.
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Еще задача по сайту gruzinskij.ru на (Joomla! 1.5.14 Stable)
Сейчас, если в верхнем меню нажать на раздел "О Грузии", слева появится подменю с пунктом "Известные грузины"
Нужно сделать по аналогии и с другими пунктами верхнего меню.
Раздел верхнего меню "Материалы"
Слева сделать подменю с пунктом "Учебники". Там уже есть такая ссылка, но она криво сделано. Нужно сделать, как "Известные грузины", с выравниванием и оранжевым прямоугольником при наведении
Адрес пункта меню Учебники будет
www.gruzinskij.ru/materiali/uchebniki/названиестраницы.html
Раздел верхнего меню "Обучение"
Слева сделать подменю с пунктом "Курс"
Адрес пункта меню Курс будет
www.gruzinskij.ru/obuchenie/kurs/названиестраницы.html
Раздел верхнего меню "Об авторе"
Слева сделать подменю с пунктом "Проекты"
Адрес пункта меню Проекты будет
www.gruzinskij.ru/avtor/proekti/названиестраницы.html
Пункты верхнего меню Помощь и Связь в левом меню не нуждаются - будут самостоятельными страницами
Здесь работы максимум на час
Сегодня желательно что бы все было готово.
Оплата 150- 200 рублей за час.
Если сработаемся, будут еще небольшие задания по сайту. Было бы хорошо, если бы мы договорились для разовых дел на почасовую оплату с отчетом, сколько реально Вы проработали
Администратор сайта. Евгений
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