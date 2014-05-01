Доработка сайта на Джумле

Еще задача по сайту gruzinskij.ru на (Joomla! 1.5.14 Stable)

Сейчас, если в верхнем меню нажать на раздел "О Грузии", слева появится подменю с пунктом "Известные грузины"

Нужно сделать по аналогии и с другими пунктами верхнего меню.

Раздел верхнего меню "Материалы"

Слева сделать подменю с пунктом "Учебники". Там уже есть такая ссылка, но она криво сделано. Нужно сделать, как "Известные грузины", с выравниванием и оранжевым прямоугольником при наведении

Адрес пункта меню Учебники будет

www.gruzinskij.ru/materiali/uchebniki/названиестраницы.html

Раздел верхнего меню "Обучение"

Слева сделать подменю с пунктом "Курс"

Адрес пункта меню Курс будет

www.gruzinskij.ru/obuchenie/kurs/названиестраницы.html

Раздел верхнего меню "Об авторе"

Слева сделать подменю с пунктом "Проекты"

Адрес пункта меню Проекты будет

www.gruzinskij.ru/avtor/proekti/названиестраницы.html

Пункты верхнего меню Помощь и Связь в левом меню не нуждаются - будут самостоятельными страницами

Здесь работы максимум на час

Сегодня желательно что бы все было готово.

Оплата 150- 200 рублей за час.

Если сработаемся, будут еще небольшие задания по сайту. Было бы хорошо, если бы мы договорились для разовых дел на почасовую оплату с отчетом, сколько реально Вы проработали

Администратор сайта. Евгений