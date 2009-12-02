Игры для zcasher 3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Нужно разработать две игры для zcasher 3 (камень-ножницы-бумага,орел-решка) игра должна проходить между пользователями-платно с удержанием процентов системе (все настраиваемо в админке). Игра должна выглядеть и иметь функционал как на http://www.wmmail.ru

Более подробно при рассмотрении предложений.

Цена договорная.

14 лет назад
Sindei
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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