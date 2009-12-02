Поправить модуль вывода картинок joomla. А точнее надо зделать чтобы модуль слайд шов выводил не только *.jpg , *.png а и *.gif icq 413134503.
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Задание в основном для новичков, нужно сделать блог на WordPress, особо требований нет, также нужно проконсультировать процес добавления новых постов и все такое.
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