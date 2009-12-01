Покер - сервер/клиент Texas Hold'em

Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык)

особенность будет в том

что можно арендовать столы на сутки без снятия % за раздачу рук

2а типа столов

турнир и просто игра 1х1 6 и 10

игрок оплачует стол чем больше способов тем лучше основа ВебМани

получает пароль на стол

при входе на турнир будет спрашивать пароль

игрок - арендатор стола может каждый момент начать заново турнир

Тип игры только «Texas Hold'em».

возможност создания Freeroll

+ будет главный админ которому будут доступны все функции

Думаю идея ясна

набросками накинул что хотел бы получить