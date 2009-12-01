Покер - сервер/клиент Texas Hold'em

Здраствуйте уважаемые фрилансеры. И так начну. Время на выполнение работы 30дней Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино. По типу: http://demo1.casino.openrise.ru/ Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д Хотим в нашем будующем казино видеть слоты: Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык)
особенность будет в том
что можно арендовать столы на сутки без снятия % за раздачу рук
2а типа столов
турнир и просто игра 1х1 6 и 10
игрок оплачует стол чем больше способов тем лучше основа ВебМани
получает пароль на стол
при входе на турнир будет спрашивать пароль
игрок - арендатор стола может каждый момент начать заново турнир
Тип игры только «Texas Hold'em».
возможност создания Freeroll
+ будет главный админ которому будут доступны все функции
Думаю идея ясна
набросками накинул что хотел бы получить
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