Покер - сервер/клиент Texas Hold'em

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык)

особенность будет в том

что можно арендовать столы на сутки без снятия % за раздачу рук

2а типа столов

турнир и просто игра 1х1 6 и 10

игрок оплачует стол чем больше способов тем лучше основа ВебМани

получает пароль на стол

при входе на турнир будет спрашивать пароль

игрок - арендатор стола может каждый момент начать заново турнир

Тип игры только «Texas Hold'em».

возможност создания Freeroll

+ будет главный админ которому будут доступны все функции

Думаю идея ясна

набросками накинул что хотел бы получить

14 лет назад
Kolov
Дима 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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