Скрипт попандера

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Нужно написать скрипт попандера с кнопкой закрытия или дописать/переписать имеющиеся аналоги.

14 лет назад
akmaksimka
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад